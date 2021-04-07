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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Uygulama yapan polislerden çocuk hassasiyeti

Uygulama yapan polislerden çocuk hassasiyeti

Yapılan uygulamadan görüntü

Polis Trafik Denetimi Polis Ekipleri Hassasiyet Trol 

-ön koltukta oturan çocukların bulunduğu araçtan görüntü
-polis ekiplerinin çocuklara uyarısından görüntü
-çocukların arka koltuğa alınma görüntüsü
-genel detay

( DÜZCE )- Ön koltuğa oturtulan 2 çocuk, polislerin uyarısı ile arka koltuğa geçti- Polisler bu sefer sürücüye ceza kesmedi, örnek olmasını istedi DÜZCE

- Düzce'de otomobilin ön koltuğuna oturtulan 2 çocuk uygulamada fark eden polis ekibi tarafından bulundukları yerden alınarak arka koltuğa oturtuldu. Yapılan uyarıların ardından sürücü yoluna devam etti. Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri D-655 Karayolu Düzce-Zonguldak karayolu üzerinde genel trafik denetimi gerçekleştirdi. Karayolları Trafik Yönetmeliği Kanunları çerçevesinde araç sürücü ve yanında yolcu olarak bulunanların kurallara uyup uymadığı kontrol edilen uygulamalar esnasında bir araç sürücüsünün 2 çocuğunu ön koltuğa oturttuğunu fark etti. Araç sürücüsü durdurularak kontrol edildi. Çocuklarının önde oturmak istediğini söyleyen babaya polis ekipleri genellikle trafik kazalarının bir çoğunun ön koltukta gerçekleştiği ve çocukların kesinlikle ön koltukta oturmasının yasak olduğu hatırlatıldı. Çocuklar daha sonra babaları tarafından arka koltuğa alınırken, babasına da örnek olmasını isteyerek çocukların ön koltukta oturmaması gerektiği söylendi. Arka koltuğa alınan çocuklar sonrasında sürücünün herhangi bir sorunu olmadığı tespit edilince araç gönderildi. (EB-ALI-GY
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