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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Üyesi olduğu parti binasında hayatını kaybetti

Üyesi olduğu parti binasında hayatını kaybetti

Parti binasında detay

Masaj Parti Üyesi Kalp Masajı Çay Ocağı Sağlık Ekipleri 

-sağlık ekipleri ve polisin parti binası içinde incelemesi
-Sağlık ekiplerinin parti binasından çıkışı

( ANTALYA )- Demokrat Parti Antalya İl Başkanlığı binasında herkesi üzen ölüm- 2 çocuk babasını hayata döndürmek için yaklaşık 50 dakika kalp masajı yapıldı ANTALYA

- Demokrat Parti (DP) Antalya İl Başkanlığında rahatsızlanan 52 yaşındaki parti üyesi yaklaşık 50 dakikalık kalp masajı yapılmasına karşın hayatını kaybetti. Olay, saat 11.30 sıralarında Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 3. katında bulunan Demokrat Parti (DP) Antalya İl Başkanlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde il başkanlığına gelen 2 çocuk babası Ercan Başak (52), çay ocağına girdi. Bir süre sonra ocağa kahve almaya gelenler Başak’ı yerde hareketsiz yatar halde buldu. Partililerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaklaşık 50 dakikalık kalp masajı yapılan Başak, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cenazesi ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürülen Başak’ın daha önce anjiyo olduğu öğrenildi. (SM-
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