Uyarılara aldırmadılar dev dalgaların altında kaldılar

-çekim yapan gazetecinin uyarısı

-dalgaların gelişi

-dalganın vuruşu

-dalga altında kalan vatandaşların kaçışları



( BARTIN ) BARTIN



- Bartın’ın Amasra ilçesinde dalgaların kayalıklara vurduğu bölgede fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar uyarılara aldırmayınca dalgaların altında kaldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. İlginç olay Bartın’ın Amasra ilçesindeki Küçük Liman mevkiinde meydana geldi. Bölgede fırtınanın etkisiyle dev dalgalar oluştu. Gezmek için İlçeye gelen bazı vatandaşlar dalgaların kayalıklara vurduğu sırada oluşan manzarayı fotoğraflamak istedi. Daha etkileyici bir fotoğraf yakalamak isteyen vatandaşlar dalgaların vurduğu kayalıkların üzerine çıktı. "Uyarılara aldırmadılar" O sırada sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan gazeteci Halil Tekin, fotoğraf çektirmeye çalışanlara “Dikkat edin su üstünüze gelecek.” şeklinde uyarılarda bulunarak dalgaların kendilerine vurabileceğini söyledi.



Vatandaşlar ise defalarca uyarılmalarına rağmen kayalıkların üzerinden fotoğraf çekimine devam ettiler. Hem uyardı hem de o anları saniye saniye kaydetti Tekin, yaptığı yayın esnasında Amasra’ya gelen misafirlerin hatıra fotoğrafı çektirdikleri kayalıklara dalgaların vurduğunu tekrarlayıp uyarısını yineledi. Uyarılarına rağmen kayalıklardan uzaklaşmayan vatandaşları çekmeye devam eden Tekin, “Evet, gördüğünüz gibi arkadan gelen büyük bir dalga var. İşte bu dalga maalesef ona vuracak, çarpacak.” dedi.

Tekin’in bu sözleriyle birlikte fotoğraf çekimi yapan 3 kişi gelen dev dalgaların altında kaldı. Sırılsıklam ıslanan vatandaşlardan biri Tekin’in kamerasına yaklaşarak o anları çekip çekmediğini sordu. “Bunlar oyun değil, gerçek.” ifadelerinde bulunan vatandaş ve arkadaşları bölgeden uzaklaştı. Akıllara durgunluk veren o anlar saniye saniye kayıtlara geçti. (BB-



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