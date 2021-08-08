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Uyarılara aldırmadılar dalgaların arasında kaldılar
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Uyarılara aldırmadılar dalgaların arasında kaldılar

Uyarılara aldırmadılar dalgaların arasında kaldılar

kurtarılma anları

( BARTIN ) BARTIN

Boğulma Tehlikesi Kamera Cankurtaran Altın Cep Telefonu 


- Uyarılara rağmen denize giren ve dalgaların arasında kalarak boğulma tehlikesi geçiren çifti cankurtaranlar kurtardı. Bartın’ın İnkumu Plajı'nda dalgalardan dolayı denize girmek yasaklanırken uyarılara karşın denize giren karı koca boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından kurtarılan çift tedavi altına alındı. Bartın’ın mavi bayrağa sahip İnkumu Plajı'nda rüzgarlı havada oluşan dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı. Jandarma, Bartın Belediyesi Zabıta ve Cankurtaran ekiplerince denize girilmemesi konusunda uyarılar yapıldı. Tüm uyarılara karşın denize giren Gökhan ve Candefa Köse çifti bir anda dalgaların arasında kaldı. Boğulma tehlikesi geçiren çifti Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde görev yapan cankurtaran ekipleri kurtararak kumsala çıkardı. Sudan baygın halde çıkarılan Canfeda Köse’ye 112 ekiplerince müdahalede bulunulurken çiftin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çiftin boğulma tehlikesi geçirdiği anlarda yaşanan panik anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
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