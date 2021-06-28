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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Üvey annesini öldüren 13 yaşındaki kız çocuğunun ifadeleri kan dondurdu

Üvey annesini öldüren 13 yaşındaki kız çocuğunun ifadeleri kan dondurdu

Kızın götürüldüğü aracın ilerlemesi

Psikolog Üvey Anne İtiraf Kız Çocuğu Polis Ekipleri 

-arşiv görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde İngiliz anahtarıyla darp ettiği üvey annesini bıçaklayarak öldüren 13 yaşındaki kız çocuğunun ifadeleri kan dondurdu. Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde 13 yaşındaki E.N.O., üvey annesi Z.O.'yu İngiliz anahtarıyla darp ettikten sonra bıçaklayarak ölümüne sebep oldu. Daha sonra E.N.O., polis ekiplerince İstanbul Silivri'de yakalandı. Emniyete götürülen E.N.O.'nun psikolog nezaretinde ifadesi alındı. 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu. E.N.O. verdiği ifadelerde üvey annesini sevmediğini, öldürmek için 1 yıldır plan yaptığını ve olay günü takım sandığından İngiliz anahtarını aldığını, üvey annesinin başına vurduktan sonra bıçaklayarak evden çıktığını itiraf etti. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.N.O. üvey annesini kasten öldürmekten tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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