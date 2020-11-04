Utrecht'te tren istasyonunda hareketli dakikalar

- Hollanda'nın Utrecht kentinde bomba şüphesi nedeniyle Utrecht Merkez İstasyonu boşaltıldı. Hollanda'nın Utrecht kentinde bomba istihbaratı polisi harekete geçirdi. Polis, bomba istihbaratı nedeniyle Utrecht Merkez Tren İstasyonunu (UCS) boşalttı. Tren seferleri durdurulurken, istasyona bomba imha ekipleri sevk edildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım