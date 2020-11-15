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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Üşüyen inşaat işçileri ateş yakarak ısındı - ARDAHAN

Üşüyen inşaat işçileri ateş yakarak ısındı - ARDAHAN

- Çalışılan inşaattan görüntü - Isınmak için yakılan ateş - İnşaat ustalarının ısınmaya çalışması Ardahan 'da üşüyen inşaat işçileri ateş yakarak ısındıARDAHAN (AA) - Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü Ardahan 'da inşaatlarda çalışan işçiler, ateş yakarak ısınmaya çalıştı.Kentte özellikle sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.Kaptanpaşa Mahallesi'nde inşaatta çalışan işçiler, havaların soğuması nedeniyle zor anlar yaşadı. Bir yandan işini yapmaya çalışan işçiler, bir yandan da yaktıkları ateşin etrafında ısındı.İnşaat ustası Menderes Boztoprak, son günlerde havaların soğuduğunu belirterek "Biz de böyle bir çareye başvurduk. Sonuçta işimizi yapmak zorundayız. Bir yandan çalışıyoruz, üşüdüğümüzde de ateşin yanında ısınıyoruz. Bu durum bizi bir süre rahatlatıyor." dedi.

Hava Sıcaklığı İnşaat İşçileri 

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