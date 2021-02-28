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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Üşümedikleri bilinen martılar bacada ısınmaya çalıştı

Üşümedikleri bilinen martılar bacada ısınmaya çalıştı

Martılar ısınmaya çalışırken görüntü

Gezin Kamera 

-Tüten bacanın üzerindeki martı
-Tüten bacaya yatan martı
-Martı uçarken
-Genel detay

( TEKİRDAĞ -ÖZEL) TEKİRDAĞ

- “Üşümezler” diye bilinen martılar, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir bacanın üstünde yoğun dumana rağmen ısınmaya çalışırken görüntülendi.Tekirdağ’da sabahın erken saatlerinde çatılarda gezinen martıların duman tüten bacada ısınmaya çalıştıkları anlar kameralara takıldı. Tüten bacada dakikalarca yatan bir martı bir süre sonra uçarak ortadan kaybolurken, çok kısa bir süre sonra yerine başka bir martı gelip ısınmaya çalıştı. Bacanın üstüne konduktan sonra iyice bacanın üstüne yatan martı, bacadan çıkan yoğun dumanlara hiç aldırış etmeden ısınmaya devam etti. Martıların bacadaki yoğun pis dumanlara rağmen dakikalarca ısınmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.Karınlarını doyurmak için sahil kenarlarında soğuk sularda bile balık avlayan martıların üşümedikleri biliniyor.
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