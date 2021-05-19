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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Usta sanatçı Erol Keskin son yolculuğuna uğurlandı

Usta sanatçı Erol Keskin son yolculuğuna uğurlandı

Yakınlarının Suna Keskin'i teselli edişi

Restorasyon Cenaze Cenaze Namazı Cenaze Aracı Kışla 

-Cenazeye katılanlar
-Cenazenin camiiye getirilmesi
-Cenaze namazı
-Namazın ardından cenazenin taşınması
-Cenaze aracının alkışlar eşliğinde uygulanması
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Hayatını kaybeden usta sanatçı Erol Keskin, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Hayatını kaybeden usta sanatçı 89 yaşındaki Erol Keskin için İBB Şehir Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.
Keskin'in cenazesi buradaki törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Camii'ne getirildi.
Teşvikiye Camii'nde yapılan restorasyon çalışmalarının ardından 3 yıl sonra kılınan ilk cenaze namazı olan Keskin'in cenaze namazına Erol Keskin'in eşi Suna Keskin kardeşi Cengiz Keskin ve sanatçı dostları katıldı.
Cenaze namazının ardından cenaze aracına konulan Keskin'in tabutu, alkışlar eşliğinde mezarlığa uğurlandı. Usta sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
(İD-RU
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