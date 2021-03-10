Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Usta oyuncu Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlanıyor

Usta oyuncu Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlanıyor

Cenazenin getirilmesi

Hastane Cenaze Kalp Krizi Cenaze Namazı 

-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanıyor. Geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 62 yaşındaki usta oyuncu Rasim Öztekin için Ses Sineması'nda tören düzenlendi.
Törenin ardından Öztekin'in cenazesi cenaze namazı kılınmak üzere Zincirlikuyu Camii'ne getirildi.
Cenaze namazına, Ailesi, sevenleri ve sanat camiasından çok sayıda kişi katılıyor. Cenaze namazına, Ailesi, sevenleri ve sanat camiasından çok sayıda kişi katılıyor. Öztekin, sevenlerinin göz yaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanıyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement