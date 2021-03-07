Usta oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi

- Usta tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi. Özel bir hastanede tedavi altına alınan usta oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 62 yaşındaki usta tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi. Özel bir hastanede tedavi altına alınan usta oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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