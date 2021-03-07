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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Usta oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi

Usta oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hastane Kalp Krizi Sinema Oyuncusu 


- Usta tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi. Özel bir hastanede tedavi altına alınan usta oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 62 yaşındaki usta tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi. Özel bir hastanede tedavi altına alınan usta oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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