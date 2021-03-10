Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Usta oyuncu Rasim Öztekin için Ses Sineması'nda tören düzenlendi

Usta oyuncu Rasim Öztekin için Ses Sineması'nda tören düzenlendi

Omuzlarda taşınması

Hastane Cennet Cenaze Kalp Krizi Mihenk Taşı 

-Salona getirilmesi
-Röportajlar
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin için Ses Sineması'nda tören düzenlendi.
Öztekin'nin kızı Pelin Öztekin gözyaşlarına boğuldu. Usta oyuncu Rasim Öztekin geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Öztekin için bugün Beyoğlu'nda bulunan Ses Sineması'nda cenaze töreni düzenlendi.
İstiklal Caddesi'nde omuzlara alınan cenaze ses sinemasına getirildi.
Tören, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Okan Bayülgen, Derya Baykal katıldı.
Öztekin'nin kızı Pelin Öztekin gözyaşlarına boğuldu. Öztekin, sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Çok özel bir insanı uğurluyoruz. Kavuk sürecinin devriyle ilgili geldiğinde hayat her şeyi getire bilir. Sağken bunu devretmek istiyorum. Üzerimde yük diye tabir etmişti. Mekanı cennet olsun” dedi.
Oyuncu Derya Baykal, "Birlikte pek çok oyunca bulunduk. O tiyatronun mihenk taşıdır. Bu gün tiyatro camiasının acısı çok büyük" diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
O Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı olduO Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement