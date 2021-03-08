Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Usta oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti

- Usta oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Hastane önünden görüntü

Sosyal Medya İlk Müdahale Başsağlığı Sinema Oyuncusu Başsağlığı Mesajı 

-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Oyuncu Rasim Öztekin geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası tedavi gördüğü Siyami Ersek Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ölümü üzüntüyle karşılanırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı. Usta oyuncu Rasim Öztekin evinde geçirdiği kalp krizi sonrası eşinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılmış. Durumunu ağırlaşması üzerine Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Siyami Ersek Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Kocaoğulları öplen saatlerinde usta oyuncunu son durumuna ilişkin verdiği bilgide hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtmişti. Açıklamanın sonrası ilerleyen saatlerde acı haberi Bakan Koca duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Rasim Öztekin'in, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
“Televizyon olan her evde aileden biriydi” Bakan Koca yaptığı paylaşımda, “Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı. (MB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Sinema Oyuncusu Adnan Mersinli Hayatını KaybettiSinema Oyuncusu Adnan Mersinli Hayatını Kaybetti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı