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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Usta oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybetti

Usta oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybetti

Mahsun Kırmızıgül paylaşımı

Sosyal Medya 

-Arşiv Fotoğraflar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Usta oyuncu Erol Demiröz 81 yaşında hayatını kaybetti. Mahsun Kırmızıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla usta oyuncu Erol Demiröz’ün hayatını kaybettiğini duyurdu. Kırımızıgül paylaşımında, “Tiyatro ve sinema dünyasının en büyük ustası Erol Demiröz babamız vefat etti. Benim için çok değerli olan bir abiyi, babayı, ustayı, hemşehirlimi kaybettik. Ahhh Erol baba ah.. Duruşun, fikirlerin, asaletin, insanlığın bize çok şey kattı. Bendeki yerin çok başkaydı. Seni unutmayacağız” ifadelerini kullandı. (ZA-
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