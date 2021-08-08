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Usta Gazeteci Yazar Ümit Zileli Kuşadalı okurlarıyla buluştu
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Usta Gazeteci Yazar Ümit Zileli Kuşadalı okurlarıyla buluştu

Usta Gazeteci Yazar Ümit Zileli Kuşadalı okurlarıyla buluştu

İbramaki sanat galerisi Ümit Zileli konferans

( AYDIN ) AYDIN

Orman Yangınları Yangın Altın Ziyaretçiler Konferans 


- Usta gazeteci yazar Ümit Zileli, Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen bir söyleşi ile okurlarıyla buluştu. Zileli, Kuşadası Kitap Günleri kapsamında gerçekleşen söyleşinin ardından okurları için kitaplarını imzaladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde bu yıl 2’ncisi düzenlenen ‘Kuşadası Kitap Günleri’ ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen söyleşi ve imza günleri de Kuşadalı kitapseverlerden yoğun ilgi görüyor. Son olarak usta gazeteci yazar Ümit Zileli Kuşadalı okurlarıyla buluştu. İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaşla beraber Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan da katıldı.
Zileli, Türkiye ve Dünya gündemine dair konuların konuşulduğu söyleşinin ardından okurları için kitaplarını imzaladı. 'Orman yangınlarına değindi' Kuşadası’nın sıklıkla ziyaret ettiği bir kent olduğunu belirten Ümit Zileli, “Sizlerle en son 2019 yılında yine böyle bir organizasyonda bir araya gelmiştik. Kuşadası sevdiğim bir kent. Sizlerle bir araya gelmek beni mutlu ediyor. Öncelikle Türkiye’nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarından bahsetmek istiyorum. Hepimiz çok üzüldük" dedi “Zor günleri aşacağız" Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini belirten Zileli, "Türkler 7 bin yıllık tarihi olan bir millet. Türk ordusu dünyanın en güçlü ordusu. Kimse bu milleti sömürü altına alamaz. Birlik içinde hareket edersek bu zor günleri kısa sürede aşarız” diye konuştu.
Etkinliğin ardından Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, usta yazar Ümit Zileli’ye Belediye Başkanı Ömer Günel adına teşekkür plaketi verdi.
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