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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Üst katında yangın çıkınca fenalaşan kadına sağlık ekipleri müdahale etti

Üst katında yangın çıkınca fenalaşan kadına sağlık ekipleri müdahale etti

Evden dumanların çıktığı görüntü

Sparta Nadan Uttu Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-Ev içinden görüntü
-İtfaiyeden görüntü
-Fenalaşan kadının çıkışı ve ambulansa alınışı
-Olay yerinden genel görüntü

( ISPARTA )-Isparta’da yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde çıkan yangın korkuttu ISPARTA

- Isparta’da yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı evde çıkan yangın korkuturken, alt katta panik yaşayan kadına sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın saat 10.40 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 2936 Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı bir binanın son katında yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Alt kattaki kadın panik yaşadı Yangının başlamasıyla evde bulunan aile yangının ardından hemen binadan çıkarken, bu sırada ikinci katta ikamet eden yaşlı bir kadın da panik yaşadı. Panik yaşayan kadın ambulansa alınarak müdahale edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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