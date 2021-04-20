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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu

Üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu

intihar girişiminde detay görüntüler

İtfaiye Merdiveni Psikoloji İntihar Girişimi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-psikoloğun ikna çalışmaları
-çevredeki vatandaşlardan görüntüler
-ikna edilen şahsın çıktığı yerden itfaiye merdiveni ile inmesi
-şahsın gözaltına alınması ve açıklamaları
-detay görüntüler

( GAZİANTEP )- Bulunduğu yerden kendisini ikna eden psikologla indi GAZİANTEP

- Gaziantep’te psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, kent merkezindeki bir üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahıs, psikoloğun ikna etmesi sonucu çıktığı yerden indi.Olay, Şehitkamil ilçesi Demokrasi Meydanı yanındaki eski bedesten üst geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.K. (43), akşam saatlerine doğru üst geçidin en tepesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst geçidin altına branda çekerek beklemeye çalıştı. İntihar girişiminde bulunan şahıs, uzun uğraşlara rağmen ikna edilemeyince olay yerine psikolog çağrıldı.Psikolog önce ikna etti, sonra çıktığı yerden indirdiOlay yerine gelen Psikolog Mahmut Kayagan, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahısla bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından intihar girişiminde bulunan şahıs, psikolog Kayagan ile birlikte itfaiye merdivenine binerek aşağı indi.Polis ekipleri gözaltına aldıAşağı inen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıs, engelli maaşının kesildiğini iddia ederek çaresiz olduğu için böyle bir girişimde bulunduğunu ifade etti.
Öte yandan intihar girişimi nedeniyle bölgede trafik durma noktasına gelirken, yaşananları izleyen vatandaşlar ise sosyal mesafeyi hiçe saydı.
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