‘USS Donald Cook’ savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

-kilitbahir kalesi önünden geçerken detay

-dur yolcu yazısı önünden geçerken detay

-Türk bayrağı ile detay

-sahil güvenlik botundan detay

-Detay görüntüler



( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 75 borda numaralı ‘USS Donald Cook’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi yönünden saat 9.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Deniz Kuvvetlerine ait 75 borda numaralı Güdümlü füze destroyeri ‘USS Donald Cook’ adlı savaş gemisi, saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısını geçen gemi, boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu’nu da geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. 154 metre boyundaki savaş gemisine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.



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