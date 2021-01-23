Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
‘USS Donald Cook’ savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

‘USS Donald Cook’ savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Limanı önünden detay

Savaş Gemisi Troy Akkale Sahil Güvenlik 

-kilitbahir kalesi önünden geçerken detay
-dur yolcu yazısı önünden geçerken detay
-Türk bayrağı ile detay
-sahil güvenlik botundan detay
-Detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 75 borda numaralı ‘USS Donald Cook’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi yönünden saat 9.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Deniz Kuvvetlerine ait 75 borda numaralı Güdümlü füze destroyeri ‘USS Donald Cook’ adlı savaş gemisi, saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısını geçen gemi, boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu’nu da geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. 154 metre boyundaki savaş gemisine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
İşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlarİşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlar
Şehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna KahvaltıŞehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna Kahvaltı
Ege Denizinde Yasa Dışı GeçişlerEge Denizinde Yasa Dışı Geçişler
Samsunda Kimyasal TatbikatSamsunda Kimyasal Tatbikat
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı