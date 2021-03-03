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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ÜSKÜP - Kuzey Makedonya'da evsizlerin sayımına başlandı

ÜSKÜP - Kuzey Makedonya'da evsizlerin sayımına başlandı

- Sayımın yapıldığı bölgede yaşayanlardan görüntüler - Sayım işleminin yapılması - Yagoda Şahpaska'nın açıklaması - Аpostol Simovski'nin açıklamasıÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya'da Nisan ayında gerçekleşecek Nüfus,Hanehalkı ve Konut sayımı öncesi evsizlerin sayımına başlandı.Evsizlerin sayımı, 1 - 21 Nisan tarihleri arasında ikamet eden nüfusun genelini kapsayacak şekilde gerçekleşecek sayımı kapsamında yapılıyor.Başkent Üsküp 'te bulunan "Evsiz aileler için destekli yaşam kabulmerkezi"nde başlayan sayım çalışmalarına Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Yagoda Şahpaska ve Devlet İstatistik Ofisi Müdürü Apostol Simovski katıldı.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Şahpaska, merkezde 105 kişinin bulunduğunu ifade ederek, sayımı ülke için son derece önemli, en büyük ve kapsamlı bir istatistik operasyonu olarak nitelendirdi.Şahpaska, nüfus sayımı ile elde edilecek verilere dayanarak, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına cevap verecek politikaların üretilebileceğine işaret etti.Simovski de diasporadaki vatandaşların sayımı için açılan internet sitesine bugüne kadar 18 bin kişinin başvuru yaptığını ve yanlış bilgilerin sisteme girilemeyeceğini kaydetti.
Kuzey Makedonya, 1 Mart'ta diasporada bulunan vatandaşların sayımına çevrimiçi bir sistem aracılığıyla başlamıştı. Bu süreç diğer sayım süreciyle birlikte 21 Nisan'da sona erecek.1 - 15 Mart tarihlerinde ise Kuzey Makedonya Ordusunun ülke içi ve dışındaki mensupları, hapishane, ceza infaz kurumları ve ıslahevlerinde bulunan mahkumlar ve evsizlerin sayımı gerçekleşecek.Ülkede ikamet eden diğer vatandaşların sayımı ise 1 - 21 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

Politika İnternet Sitesi Hapishane Nüfus Sayımı 

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