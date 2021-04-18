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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Üsküdar Sahili'ndeki Atlı birlik denetimlerine turistlerden yoğun ilgi

Üsküdar Sahili'ndeki Atlı birlik denetimlerine turistlerden yoğun ilgi

Drone görüntüsü

Polis Koronavirüs Atlı Polis Polis Ekipleri Pazar Günü 

-Röportaj
-Atlı birlikler
-Turistler
-Denetim

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında devam eden sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği pazar günü, Üsküdar Sahili'nde atlı birlikler denetim gerçekleştirdi. Atlı birliklere turistler yoğun ilgi gösterirken, denetim havadan da görüntülendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği'ne bağlı atlı polisler koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında Üsküdar Sahili'nde denetim gerçekleştirdi. Sahil şeridi boyunca devriye gezen ekipler, turistlere maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan atlı polis ekiplerinin denetimleri havadan da görüntülendi. Denetimlere Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de eşlik etti. Atlı ekiplere turistlerin yoğun ilgisi, ortaya renkli görüntüler çıkardı. Turistler cep telefonlarıyla atların fotoğraflarını çekerken, Sahil yolunda yapılan denetimlerde kısıtlamayı ihlal eden kimseye rastlanmadı. “Hayatım boyunca ilk defa böyle bir şey gördüm” Atlı birlik denetimiyle konuşan Üsküdar esnafı Nafiz Yavuz, "Gerçekten böyle denetimleri Üsküdar Sahili’nde görmek çok güzel. Hayatım boyunca burada ilk defa böyle bir şey gördüm. At sevgisi birden ağır bastı. Turistler çok ilgi gösterdiği için bende bir anda, atları da sevdiğim için telefona sarıldım atların resimlerini, videolarını çektim. Zaten bizim kültürümüzde de at sevgisi her zaman vardır." dedi.
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