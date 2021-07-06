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Kültür-Sanat
Üsküdar, Emine Erdoğan’ın önerisiyle Gönül Dili sergisine ev sahipliği yaptı
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Üsküdar, Emine Erdoğan’ın önerisiyle Gönül Dili sergisine ev sahipliği yaptı

Üsküdar, Emine Erdoğan’ın önerisiyle Gönül Dili sergisine ev sahipliği yaptı

-sergideki eserler

Maneviyat Ziyaretçiler 

--sergiye gelen vatandaşlar
--genel detay
--başkan konuşma
--röp.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Düzenlediği sergilerle el sanat eserlerini İstanbullu sanatseverlerle buluşturan Üsküdar Belediyesi, bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın önerisiyle Sıdıka Gürkan’ın eserlerine ev sahipliği yaptı. 'Gönül Dili' isimli sergi, 6-16 Temmuz tarihleri arasında ziyaretçileri ağırlayacak. Sıdıka Gürkan’ın çeşitli teknikler kullanarak hazırladığı onlarca el sanatından oluşan Gönül Dili isimli sergi, ziyaretçilere maddi dünyadan uzaklaştırarak, maneviyatın sesini dinletti. Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen ve Sıdıka Gürkan, düzenlenen açılışta hediyelerini birbirlerine takdim etti. Hediyelerin takdim edilmesinin ardından kurdelenin kesilmesiyle serginin açılış gerçekleştirildi.
Sergi açılışında konuşan Üsküdar Belediyesi Hilmi Türkmen, “Bugün çok özel bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Sıdıka Gürkan hocamız çok zor, çok özel ve önemli ve tabii ki çok zarif olan nakış sanatının Türkiye’de ve hatta dünya da önemli isimlerden birisidir. Hayatımızın her anında her parçasında bulunmakta. Bu işin dünyada da ülkemizde de zirvesi diyebileceğimiz çok güzel eserler var burada. Bu güzel serginin hazırlanmasında emeği olan değerli Sıdıka Gürkan Hocamıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
(CGK-
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