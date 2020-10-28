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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Üsküdar'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

Üsküdar'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

Araçlar

Koronavirüs Toplu Taşıma Yerel Yönetimler Yerel Yönetim Ticari Araç 

-dezenfekte işlemi
-Röp

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Üsküdar'da dolmuş, taksi ve minibüsler sefer aralarında Üsküdar Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Üsküdar Belediyesi, İstanbul'da koronavirüs vak'larının artması sonrası Harem'de sefer arasına giren dolmuş ve minibüsler için dezenfekte çalışması başlattı. Belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma, araç sürücüleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Dezenfekte ekibi özellikle yolcuların araç içerisinde temas edebileceği noktaları titizlikle dezenfekte etti. Yürütülen çalışma hakkında konuşan Üsküdar Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ömer Uzuner, "Pandemi sürecini ilk başladığı günden bugüne takip ediyor ve Üsküdar Belediyesi olarak bu konu üzerinde çalışıyoruz. Başkanımız Hilmin Türkmen'in talimatıyla bu hafta içerisinde tüm taksi, dolmuş, ticari araç ve devletin kamu araçlarının tüm dezenfekte işlemi gerçekleştireceğiz. Harem'de kurduğumuz bu istasyonda ekiplerimiz sabah 09.00-17.00 aralığında bu çalışmayı yürüyecekler. Bu ticari araçlara her gün yüzlerce insan biniyor. Bu insanların sağlığını düşünmekte biz yerel yönetimlerin görevidir" ifadelerini kullandı.
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