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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Üsküdar'da tarihi camide yangın (2) - İSTANBUL

Üsküdar'da tarihi camide yangın (2) - İSTANBUL

- Tarihi Vaniköy Cami yangınından detaylar - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Yangın kontrol altına alınmasıÜsküdar'da tarihi camide yangınİSTANBUL (AA) - Üsküdar'da tarihi Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Alınan bilgiye göre, Vaniköy Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangına Müdahale Trol 

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