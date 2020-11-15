Üsküdar'da tarihi camide yangın (1) - İSTANBUL

- Tarihi Vaniköy Cami yangınından detaylar - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Üsküdar'da tarihi camide yangınİSTANBUL (AA) - Üsküdar'da tarihi Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Alınan bilgiye göre, Vaniköy Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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