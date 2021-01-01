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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Üsküdar’da sokak ortasında erkek cesedi bulundu

Üsküdar’da sokak ortasında erkek cesedi bulundu

-erkek cesedi

Olay Yeri İnceleme Bild Sağlık Ekipleri 

--olay yeri
--olay yeri inceleme
--detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Üsküdar’da gece kartalları olarak adlandırılan mahalle bekçileri sokak ortasında 24 yaşında bir erkek cesedi buldu. Olay saat 04.30 sıralarında Eski Toptaşı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece kartalları olarak adlandırılan mahalle bekçileri cadde üzerinde yerde hareketsiz yatan bir kişiye rastladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan Ali D. T'nin (24)hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonrasında olay yeri inceleme ekiplerleri gelerek ceset üstünde incelemelerde bulundu. Olayda intihar şüphesi üzerinde durulurken, ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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