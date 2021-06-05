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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Üsküdar’da kısıtlamasız Cumartesi'de dikkat çeken yoğunluk

Üsküdar’da kısıtlamasız Cumartesi'de dikkat çeken yoğunluk

Drone görüntüsü

Hafta Sonu Toplantı Trafik Yoğunluğu Güneşli 

-Detay

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde Üsküdar sahili doldu. Havanın güzel olmasıyla kendilerini atan vatandaşlar gönüllerince vakit geçirirken, sahillerde oluşan yoğunluk havadan drone ile görüntülendi. Kabine toplantısının ardından hafta sonu Cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı. Havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar, Üsküdar Salacak Sahili’ne akın etti. Bazı vatandaşların kuralları hiçe sayarak sosyal mesafeye uymadıkları, bazılarının ise maske takmadığı görüldü.
Araçlarıyla dışarı çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğuna da neden oldu. Kız Kulesi sahilde oluşan trafik ve insan yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
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