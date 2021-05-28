Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Üsküdar’da kaçak tütün operasyonu

Üsküdar’da kaçak tütün operasyonu

baskından görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kaçak Bandrol Sigara Polis Ekipleri Kaçak Sigara 


- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak sigara operasyonu düzenlendi.
Operasyonda 20 bin adet tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, sigara ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine kapsamında bir operasyon düzenledi.
Üsküdar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir depo ve imalat yerine eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.
Eş zamanlı yapılan baskında her iki adresteki aramalarda toplam 9 milyon 950 bin adet bandrolsüz doldurulmaya hazır boş makaron, 20 bin adet kaçak tütünle doldurulmuş makaron, 13 kilogram kaçak tütün, 1 adet kompresör, 1 adet hava kurutucu ve 3 adet makaron dolum makinası ele geçirildi. Aramaların ardından polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişiden 2’si çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, 1 kişi hakkında ise “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement