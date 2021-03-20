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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Üsküdar’da inşaat temelinde toprak kaydı: 1 işçi yaralı

Üsküdar’da inşaat temelinde toprak kaydı: 1 işçi yaralı

Görüntü canlıdan verildi

Geçmiş Olsun Güvenlik Önlemi Toprak Kayması Sağlık Ekipleri İnşaat Temeli 

-Yaralı ek görüntü montaj tünelden geçildi
-Yaralan işçi
-Detay
-Röportaj
-Ekipler

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Üsküdar’da yapımı devam eden bir inşaat temelinde toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay, Üsküdar’da Bahçelievler Mahallesi Sultan Murat Caddesinde yapımı devam eden bir inşaat temelinde çalışan Mehmet Coşar’ın üzerine toprak kütlesi düştü. Toprak altında kalan ve yaralanan işçinin yardımına arkadaşları koştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri toprak altından Mehmet Coşarı çıkararak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti. Mehmet Coşar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri Olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralan arkadaşını toprak altından kurtarmaya çalışan Ahmet Yılmaz, “Yağmurun etkisiyle yumuşayan toprağın kayması sonucu toprak altında kaldı. Bizde çay molasındaydık. Hemen müdahale ettik. Ekipler geldi kurtardı. Sağlık durumu iyi bununla geçmiş olsun” diye konuştu.
(MB-
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