Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Üsküdar'da gece yarısı elektrikli testereyle ağaç kesenler suçüstü yakalandı

Üsküdar'da gece yarısı elektrikli testereyle ağaç kesenler suçüstü yakalandı

kesilen ağaçların görüntüsü

Para Cezası Adli Kontrol Ağaç Kesimi Sokağa Çıkma Yasağı Polis Ekipleri 

-olay yeri görüntüsü
-zabıta ekiplerinin çalışması
-kesilen ağaçların ekiplerce götürülmesi
-kız kulesi ve kesik ağaçlar
-röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Üsküdar sahilde gece yarısı elektrikli testere ile ağaç kesen 1'i kadın 4 kişi suçüstü yakalandı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gece 02.15’te Kız Kulesi’nin karşısında, 3 kişiyi ellerinde hızarlarla yakaladık. Maalesef 2 yetişkin ağacı kesmişler, diğerlerini kesemeden yakalandılar. Tutanak tuttuk, polise teslim ettik" dedi.
Olay, dün gece saat 02.30'da Üsküdar Kız Kulesi karsısında bulunan alanda meydana geldi. Biri kadın olmak üzere toplam 4 kişiden oluşan grup elektrikli testere ile 6 tane yaş ağacı kesti. Gece devriyesi atan zabıta ve polis ekipleri gece yarısı kaçak ağaç kesen 4 şahıs suçüstü yakaladı. Karakola götürülen şahıslar haklarında sokağa çıkma yasağı ve ağaç kesmekten dolayı adli ve idari para cezası uygulandı. Şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Olayla ilgili Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdür Yardımcısı İbrahim Kocaoğlu, "Bizim sabaha kadar olan nöbetçi ekiplerimiz var. İhbar geliyor polis ile beraber müdahale yapıyorlar. Saat 02.00'de 1'i kadın toplam 4 kişi ağaçları keserken ekiplerimiz yakalıyor. Biz kişiler hakkında belediye uygulama yönetmeliğine göre zabıt tuttuk, para cezası çıkacak ayrıca karakola götürdüler. Adli işlem başlatıldı. Toplam 2'si büyük olmak üzere 6 tane ağaç kesmişler. Niye kestiklerini söylemiyorlar. Sonuç itibari ile adli soruşturma sonucunda belli olacak. Şimdiye kadar ilk kez böyle bir ağaç kesimi ile karşılaştık. Elektrikli testere ile kesmişler ağaçları" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement