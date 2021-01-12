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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Üsküdar’da garip çeşme görenleri hayrete düşürdü

Üsküdar’da garip çeşme görenleri hayrete düşürdü

Kilitli Çeşme

Demir Korkuluk Korkuluk 

- Detay
- Demir korkuluk
- Ara sokak
- röportaj

( İSTANBUL - ÖZEL - TOPLU)- Üsküdar’da hayrete düşüren hayrât çeşmesi İSTANBUL

- Üsküdar’da bulunan bir hayrat çeşmesi görenleri hayrete düşürdü. Ara sokakta bulunan çeşmenin demir korkuluklarla kapatılıp, kilitli olması görenlerin dikkatini çekti. Çeşmeyi ilk kez gören vatandaşlar, şaşırarak dönüp bir kez daha baktı. Üsküdar’da Mimar Sinan Mahallesinde bulunan bir hayrat çeşmesi görenleri şaşkına çevirdi. Çeşmenin demir korkulukla kapatılıp, kilit vurulması hayrete düşürdü. Garip çeşmenin duvarında “Hayrattır, içilebilir su” yazması ise dikkat çekti. Garip hayrat çeşmesinin, sokağa çıkma kısıtlama günlerinde ve geceleri demir korkulukları kapatılarak kilitlendiği öğrenildi. Sokakta esnaflık yapan vatandaşların verdiği bilgi üzerine garip çeşmenin sırrı ortaya çıktı. Hayrat çeşmesinin musluğunun birkaç kez kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalınması üzerine, sokak sakinleri hayrat çeşmesine korkuluk yaptırıp, kilitleyerek çözüm üretti. Mahalle sakini, “musluk çalınmasın diye yapmışlar. Hırsızlar musluğu çalmasın diye Sokağa çokla yasağında vatandaşların dışarı çıkmadığı zamanlarda musluk kilitli. Sokağa çıkma yasağında neden kilitli onu bilmiyoruz. Vatandaş suyunu içebiliyor” dedi.
Başka bir mahalle sakini ise “Geçtiğimiz aylarda musluk çalındığı için böyle bir önlem alındı” diye konuştu.
(AZ-BA-Y)
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