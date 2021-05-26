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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Üsküdar’da çekici üzerinde asker konvoyu bu kadarına da pes dedirtti

Üsküdar’da çekici üzerinde asker konvoyu bu kadarına da pes dedirtti

konvoy

Kamera Asker Konvoyu Asker Eğlencesi 

-çekici araç
-asker eğlencesi yapan gençler

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde megakent İstanbul'da asker eğlencesi için yapılan konvoyda yaşananlar bu kadarına da pes dedirtti. Araç yüklü çekicinin üzerindeki kişiler hem kendilerini hem de seyir halinde ki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Üsküdar’da Çengelköy’de seyir halindeyken görüntülenen tehlikeli konvoy bir ara sokakta son buldu. Konvoydaki araç yüklü çekicinin üzerinde korunaksız kişiler, trafiği tehlikeye atarak seyir halindeyken dans ederek kendi canlarını ve trafikteki diğer sürücüleri hiçe saydı. O anların kaydedildiğini fark etmeyen kişiler kendini müziğe kaptırarak, yürekleri ağızlara getirdi. Üsküdar’da kameralara yansıyan tehlikeli asker konvoyu bu kadarına da pes dedirtti. (MB-
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