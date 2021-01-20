Üsküdar'da bir şahıs halasını rehin aldı

-Polis ekipleri

-Ambulans

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-Rehin alınan kadın



( İSTANBUL )- Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen şahıs gözaltına alındı İSTANBUL



- Üsküdar'da halasını rehin alan Cesur isimli vatandaş polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay 00:30 sıralarında Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi, Çankırı sokakta meydana geldi. İddiaya göre anne ve babasının boşanmasından sonra psikolojisi bozulan Cesur isimli kişi yaşlı halasını rehin aldı. Olay yerine annesinin gelmesini isteyen kişi polis ekipleri tarafından annesini olay yerine getirtti. Şahıs annesini gördükten sonra halasını serbest bıraktı. Sağlık ekipleri tarafından halasına ilk müdahale yapılırken şüpheli şahıs polis ekiplerinin ikna çabasından sonra teslim oldu. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.



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