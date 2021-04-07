Üsküdar'da aşırı hız dehşeti...Önce çarptı sonra takla attı: 3 yaralı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Üsküdar’da aşırı hız yapan araç sürücüsünün arkadan çarptığı minibüs, karşı şeride geçerek başka bir araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, kazaya ilişkin konuşan sürücü Muammer Öztel, “3 yaralı var. Bize de resmen travma yaşattılar” dedi.

Kaza, Üsküdar Salacak Sahil’de saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 DVR 913 plakalı Renault Symbol markalı araç sürücüsü Ş.F. aşırı hız yaptığı esnada aynı şerit üzerinde hareket halinde olan minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen minibüs, 54 PR 442 plakalı Renault Broadway marka araç ile kafa kafaya çarpışırken, aşırı hız yapan araç sürücüsü ise takla attıktan sonra yol üzerindeki elektrik direğine çarparak durabildi. Meydana gelen feci kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazada Ş.F. ve iki arkadaşı yaralanırken, diğer araç sürücüleri ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Yaşanan feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri ise kazada yaralanan Ş.F. ve iki arkadaşını Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırdı. “Bize resmen travma yaşattılar” Meydana gelen kazayı sıyrıklarla atlatan araç sürücüsü Muammer Öztel, “Sahil yolu üzerinden evimize gidiyorduk. Sahil havası almak için yavaş bir hızla ilerlerken karşı şeritten üzerimize doğru bu beyaz aracın geldiğini gördüm. Neyse ki emniyet kemerimiz takılıydı. Şükürler olsun ki yaşayacak günümüz varmış. Yanında kız arkadaşımda vardı Her ikimiz şu an için iyiyiz. Takla atan araç içerisindeki üç arkadaş hastaneye kaldırıldı. Bize resmen travma yaşattılar. Ölümden döndük” diye konuştu.





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