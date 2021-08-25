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Üsküdar'da ambulansa çakar cezası
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Üsküdar'da ambulansa çakar cezası

Üsküdar'da ambulansa çakar cezası

kadıköy klasörde

Polis Polis Ekipleri Trol Köprü 

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-Otomobiller
-Trafik
-Ambulans
-Genel
-Röportaj

( İSTANBUL )- Üsküdar’da çakar denetimi gerçekleştirildi İSTANBUL

- Üsküdar’da polis ekipleri, trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımına karşı uygulama gerçekleştirdi. Usulsüz çakar sistemi kullanan bir hasta nakil ambulansına polis ekiplerince 144 TL ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımını önlemek amacıyla uygulama gerçekleştirildi.
Bu kapsamda Altunizade köprüsü mevkiinde 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü katılımında trafik polislerince trafikte uygulama yapıldı. Şüpheli araçlar durdurularak usulsüz çakar ya da siren kullanan sürücülerin olup olmadığı kontrol edildi. Usulsüz çakar sistemi kullanan bir hasta nakil ambulansına polis ekiplerince 144 TL ceza kesildi. Cezaya itiraz eden hasta nakil ambulans şöförü, ”Acil şerit kullanmadım, tepe lambaları açık olduğu için ceza kestiler.” dedi.

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