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Üsküdar’da Afet Koordinasyon Merkezi açıldı
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Üsküdar’da Afet Koordinasyon Merkezi açıldı

Üsküdar’da Afet Koordinasyon Merkezi açıldı

afet koordinasyon merkezi detay

Afet Bilinci Eğitim Merkezi Afet Koordinasyon Merkezi Öğrenciler Malzeme Deposu 

-Hilmi Türkmen kürsü konuşması
-kürsü konuşmaları
-merkez detay
-röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Deprem başta olmak üzere yaşanabilecek afet durumu karşısında etkin mücadele vermek, afet bilinci oluşturmak ve Üsküdar'ı afetlere hazır bir ilçe haline getirmek adına Üsküdar Afet Koordinasyon Merkezi açıldı. Üsküdarlıların yaşamlarını güvence altına alan Üsküdar Belediyesi, doğal afetler sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklarla mücadele edebilmek amacıyla projelendirdiği Afet Koordinasyon Merkezi’ni tamamladı. Olağanüstü doğal afetler sonrasında ortaya çıkabilecek olumsuzluklarla etkin mücadele edebilmek için tasarlanan merkez, üstün donanımından aldığı güçle diğer merkezlerden ayrışıyor. Burhaniye Mahallesindeki Oğuzhan Camisinin alt katında yer alan merkezin toplam kullanım alanı yaklaşık bin metrekare. Merkezin içerisinde, 55 kişilik eğitim salonu, toplantı odası, haberleşme odası, malzeme deposu ve ofisler bulunuyor. Afet Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Üsküdar’ımızın tam orta yerinde, lokasyon itibariyle coğrafi Üsküdar’ın şekline baktığımızda bizim orta mahallemiz Burhaniye mahallesi, buradan sahile, Çamlıca'ya, arka mahallelere ulaşım kolay. Bu sebepten dolayı bu bölgeyi seçmiş olduk ve bu merkezimiz tam teşekküllü bir afet yönetim merkezi oldu. Burada Allah göstermesin, bir acil durumda hemen nasıl olaylara müdahale edilir, en az zararla nasıl atlatırız bu süreci diye bütün tam tekmil hazırlığımız var ama inşallah ihtiyaç duyulmaz tabi öyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmayız ama biz işimizi kış tutalım yaz çıkarsa bahtımıza diye planladık” diye konuştu.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen konuşmasının devamında, “Burası aynı zamanda bir afet yönetim merkezinden ziyade bir afet eğitim merkezi olarak konumlandırdık. Burada Üsküdar’daki gençlere, öğrencilere, üniversitelilere, vatandaşlarımıza belli bir program dahilinde eğitime alacağız. Deprem anında , deprem öncesinde, deprem sonrasında, nasıl hareket edilebilir neler yapılabilir burada hem simülasyonlarla çocuklara pratikte anlatacağız hem de bu işin uzmanları tarafından burada çocuklara eğitim verecek burası afet yönetimi eğitim merkezi diyebiliriz, Üsküdar'ımıza hayırlı olsun” diye konuştu.
(AZ-NSO-Y)
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