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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Üsküdar’da 81 yaşındaki yaşlı adam tabanca ile intihar etti

Üsküdar’da 81 yaşındaki yaşlı adam tabanca ile intihar etti

Olay yeri

Güvenlik Önlemi Emniyet Şeridi Yaşlı Adam Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polisle
-İntihar eden adam
-röportaj

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Üsküdar’da 80 yaşındaki yaşlı adam bankta oturduğu esnada tabanca ile intihar etti. Hayatını kaybeden yaşlı adamdan geri bastonu kaldı. Olay Üsküdar Meydan’da 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 81 yaşındaki E. E. Ö. isimli şahıs banka gelerek oturdu. Bir süre bankta oturan E. E. Ö. yanında getirdiği tabancayı kafasına tutarak tetiğe bastı. 81 yaşlı adam kanlar içinde yere düşerken çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ile polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Yaşlı adamın neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken geri bastonu kaldı. Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde inceleme yaptıktan sonra yaşlı adamın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olayı anlatan Eser Bayar, “Burada simit satıyordum. Pat diye bir ses geldi. Baktık adam kanlar içinde yerde yatıyor. Polis, ambulans çağırdık” (YEİ-
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