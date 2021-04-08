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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Üsküdar’da 5 katlı binada evin balkonu çöktü

Üsküdar’da 5 katlı binada evin balkonu çöktü

Yıkılmış balkon

Polis Nalbur Dükkanı 

-Esnaf ile röportaj
-Komşu ile röportaj
-Yıkılmamış balkona demir ve beton çubuk ile destek
-Genel
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Üsküdar'da bir sitede sabah saatlerinde 5 katlı bir binanın birinci katında bulunan bir dairenin balkonu çöktü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayın ardından bina tahliye edilmeye başlandı. Üsküdar, Bulgurlu Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın birinci katında bulunan ve içinde bir vatandaşın oturduğu öğrenilen dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Çökme sonrası balkonun yarısı havada durunca vatandaşlar demir ve beton çubuklarla destek verdiler. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olayda incelemenin ardından binanın demirlerinin çürüdüğü gözlemlendi ve binanın boşaltılmasına karar verildi.
Şans eseri herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı olayda belediye ekipleri binada ve çevresinde önlem aldı. Sitenin yanındaki nalbur dükkanının sahibi Şakir Hikmetoğlu "Sabah beşte kendi kendine çökmüş bina. Yani balkon çökmüş, tabi daire dolu daire ama balkonda kimse olmadığı için bir şey olmamış. Zaten demirler ince, ben gidip kendim gördüm. Yani sekizlik demir olmuş ikili üçlü demir, tel gibi. Yirmi, yirmi beş senedir binalar. Deniz kumu falan kullanmış hepsi." ifadelerini kullandı.
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