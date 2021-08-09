Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Üsküdar’da 1 buçuk milyon TL değerinde sahte vitamin ürünleri ele geçirildi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Üsküdar’da 1 buçuk milyon TL değerinde sahte vitamin ürünleri ele geçirildi

Üsküdar’da 1 buçuk milyon TL değerinde sahte vitamin ürünleri ele geçirildi

Polis ekipleri

Polis Operasyon Altın Gözaltı Polis Ekipleri 

-Sahte ilaçlar
-Genel

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Üsküdar’da geleneksel tıp ve tedavi merkezi adı altında sahte vitaminler ve destekleyici kürler üreten depo ile ürünleri vatandaşa uygulayan kliniğe polis ekiplerince baskın düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yaklaşık 20 gün süren takip sonucu bir kliniğin deposunda sahte vitamin ilaçları ürettiği ve klinikte hastalara uyguladığı tespit edildi. Polis ekiplerince baskın yapılan kliniğin deposunda çok sayıda satışa hazır vitamin ve destekleyici kür ile bir paketleme cihazı ele geçirildi. Ekipler depoda paketlemesi yapılan ve paketlenmiş olan çok sayıda ürüne el koydu. Üretimi yapılan ve el koyulan, yaklaşık 10 bin adet ürünün piyasa değerinin yaklaşık 1 buçuk milyon TL olduğu tahmin ediliyor. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon kapsamında klinikte de arama gerçekleştirdi. Operasyonlar sonucunda dört kişi gözaltına alındı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı