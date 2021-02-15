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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Üsküdar Belediyesi sokak hayvanları için harekete geçti

Üsküdar Belediyesi sokak hayvanları için harekete geçti

Ekiplerin hayvan kulübesi sokağa bırakması

Köpek Donma Tehlikesi Harekete Geç Kar Yağışı Sokak Hayvanları 

-Ekiplerin hayvanları beslemesi
-Sokak hayvanının belediye aracına alınması
-Sıkışan kedinin kurtarılması
-Vatandaş ile röp.

( İSTANBUL )- Sokak hayvanları için yüzlerce ev dağıtıldı- Belediye ekipleri, soğukta üşüyen hayvanları korumaya aldı İSTANBUL

- Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı sonrası sokak hayvanları için çalışmalara başladı.
Ekipler sokaklara hayvan evleri ve mama bırakırken, soğukta donma tehlikesi bulunan hayvanları ise koruma altına aldı. Üsküdar Belediyesi, yoğun kar yağışı sebebiyle sokakta yaşayan hayvanlar için alarma geçti. Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerde yaşayan sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Belediye ekipleri, barınacak yer bulamayan ve aşırı soğuktan donma riski taşıyan kedi ve köpekleri sokaktan tek tek topladı. Toplanan hayvanlar özel olarak hazırlanmış sıcak araçlarla Üsküdar Belediyesi Hayvan Barınağında koruma altına alındı. Sokakta yaşayan ve barınakları bulunan hayvanlara ise mama ve su bırakılırken, sokak hayvanlarının yoğunluk gösterdiği alanlara kedi ve köpek evleri bırakıldı. Öte yandan gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; 77 köpek kulübesi, 145 kedi kulübesi, 286 kedi mama kabı, 27 adet köpek mama istasyonu bırakılırken iki gün içerisinde toplamda 1.5 ton besleme çalışması yapıldı. Belediye ekipleri, sıkışan kediyi kurtardı Vatandaşlar tarafından gelen ihbarlar doğrultusunda da çalışmalarını sürdüren Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bir evin arka bahçesindeki kömürlük alanda sıkışan kediyi de kurtardı. Ev sahibi Zeynep Nur Yılmaz kedinin kurtarılması sonrası, “Kedinin kurtarılması güzel oldu. Biz elimizden geldiğince hayvanlara bakmaya çalışıyoruz. Bu tarz olaylarda da Beykoz Belediyesi’ne haber veriyoruz. Yardımcı olmak için geliyorlar” diye konuştu.
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