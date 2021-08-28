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Uşakspor, hız kesmeden çalışmalara devam ediyor
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Uşakspor, hız kesmeden çalışmalara devam ediyor

Uşakspor, hız kesmeden çalışmalara devam ediyor

Antrenmandan genel görüntüler

Teknik Direktör Rektör 

-teknik direktörden görüntü
-çalışmalardan farklı açılarda görüntü

- UŞAK

- Uşakspor, yeni sezonun ilk maçında karşılaşacağı Amed Sportif maçı hazırlıklarını hız kesmeden devam ettirdi. Uşakspor, bugün Uşak 1 Eylül Stadyumu’nda gerçekleştirilen antrenman ile yeni sezonun ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Amed Sportif maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam etti. Teknik direktör Serkan Afacan ve yardımcılarının yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken fizik ve kondisyon çalışmalarıyla devam etti. Taktik çalışması ve çift kale maçla sona eren antrenmana yeni transferler de katıldı.
Uşakspor, Amed Sportif’e 5 Eylül Pazar günü Diyarbakır Yeni Stadyumu’nda konuk olacak.
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