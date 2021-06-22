UŞAK - Yolcu otobüsünde 3 kilo 913 gram uyuşturucu ele geçirildi
- Otobüste narkotik köpeğiyle arama yapılması - Demir boruların kesilmesi - Ele geçirilen uyuşturucuların görüntüsü - Zanlıların adliyeye sevk edilmesi Uşak 'ta bir yolcu otobüsünde 3 kilo 913 gram uyuşturucu ele geçirildiUŞAK (AA) - Uşak 'ta şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüste yapılan aramada, demir boruların içerisine gizlenmiş 3 kilo 913 gram sentetik uyuşturucu bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara - Uşak kara yolundaki polis uygulama noktasında şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs durduruldu.Narkotik köpeği, otobüsün bagajında bulunan yaklaşık 1 metre uzunluğundaki 4 demir boruya tepki verdi.Uçları kesilerek açılan boruların içinden poşetlere sarılmış 3 kilo 913 gram sentetik uyuşturucu çıktı.Yolculardan, boruların sahipleri olduğu belirlenen Y.A. ile A.K. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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