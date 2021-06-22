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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
UŞAK - Yolcu otobüsünde 3 kilo 913 gram uyuşturucu ele geçirildi

UŞAK - Yolcu otobüsünde 3 kilo 913 gram uyuşturucu ele geçirildi

- Otobüste narkotik köpeğiyle arama yapılması - Demir boruların kesilmesi - Ele geçirilen uyuşturucuların görüntüsü - Zanlıların adliyeye sevk edilmesi Uşak 'ta bir yolcu otobüsünde 3 kilo 913 gram uyuşturucu ele geçirildiUŞAK (AA) - Uşak 'ta şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüste yapılan aramada, demir boruların içerisine gizlenmiş 3 kilo 913 gram sentetik uyuşturucu bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara - Uşak kara yolundaki polis uygulama noktasında şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs durduruldu.Narkotik köpeği, otobüsün bagajında bulunan yaklaşık 1 metre uzunluğundaki 4 demir boruya tepki verdi.Uçları kesilerek açılan boruların içinden poşetlere sarılmış 3 kilo 913 gram sentetik uyuşturucu çıktı.Yolculardan, boruların sahipleri olduğu belirlenen Y.A. ile A.K. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sentetik Uyuşturucu Narkotik Gözaltı Yolcu Otobüsü 

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