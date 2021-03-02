UŞAK - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitim başladı
- Öğrencilerin aileleriyle birlikte okula gelmesi - Öğrencilerin sınıflarına girmesiUŞAK - Uşak 'ta yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) değerlendirme haritasına göre düşük riskli iller arasında yer alan Uşak 'ta öğrenciler sabahın erken saatlerinde okulun yolunu tuttu. Bazı öğrencileri aileleri okula getirdi.
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