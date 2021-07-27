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UŞAK - Yangında 55 küçükbaş hayvan telef oldu
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
UŞAK - Yangında 55 küçükbaş hayvan telef oldu

UŞAK - Yangında 55 küçükbaş hayvan telef oldu

- Yanan ağıl - Ağıldaki saman balyalarının yanması - İtfaiye ekiplerin yangını söndürme çalışması Uşak 'ta yangında 55 küçükbaş hayvan telef olduUŞAK (AA) - Uşak 'ın Eşme ilçesinde tarlada başlayıp küçükbaş hayvan ağılına sıçrayan yangında 55 küçükbaş hayvan telef oldu, çok miktarda saman yandı.Bozlar köyünde Y.A.Ö'ye ait yonca tarlasında biçim işlemleri sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, E.E'ye ait küçükbaş hayvan ağılına sıçradı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, 55 küçükbaş hayvan telef oldu, yaklaşık 2500 paket saman, 15 ton arpa, ezme makinesi ve elektrikli patoz zarar gördü.

Jandarma Yangın Hayvan 

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