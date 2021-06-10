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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
UŞAK - Trafikte çıkan kavgada 3 kişi tabancayla yaralandı

UŞAK - Trafikte çıkan kavgada 3 kişi tabancayla yaralandı

- Olay yerinden genel detay - Olaydaki araçlardan detay - Olay yer inceleme ekibi detayUŞAK (AA) - Uşak 'ta trafikte çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Uşak Huzur Park yakınlarında 07 ALP 519 plakalı otomobildeki E.Ç. ve Ş.Y. ile 06 BEK 663 plakalı minibüste bulunan F. Ç. ve R.Ç. arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.Çıkan kavgada E.Ç, R.Ç. ve F.Ç, tabancayla vurularak yaralandı.Yaralılardan R.Ç. ve F.Ç, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Ş.Y. ile E.Ç. ise otomobilleriyle Banaz Devlet Hastanesi'ne gitti. Ş.Y. burada gözaltına alındı.Hafif yaralanan E.Ç. ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki F.Ç. ve R.Ç, tedavilerinin ardından ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Silahlı Kavga Bild 

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