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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
UŞAK - Tırın devrilmesi sonucu 1 çocuk yaşamını yitirdi

UŞAK - Tırın devrilmesi sonucu 1 çocuk yaşamını yitirdi

- Kaza yerinden görüntüler - Devrilen tırdan görüntülerUŞAK (AA) - Uşak 'ın Banaz ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.A.A. (45) yönetimdeki 45 ABS 92 plakalı mısır yüklü tır, Uşak - Ankara kara yolunun Hamamboğazı mevkisinde devrildi.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan sürücü A.A ile araçtaki oğlu Emircan A. (10) ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Emircan A, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis Jandarma Mısır 

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