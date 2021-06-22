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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
UŞAK - Tırın çarptığı traktör römorkundaki kadın hayatını kaybetti

UŞAK - Tırın çarptığı traktör römorkundaki kadın hayatını kaybetti

- Olay yerinden görüntü - Ekiplerin çalışmasından görüntü - Hayatını kaybeden Hatice Çıtır'ın cenaze aracına alınmasından görüntü Uşak 'ta tırın çarptığı traktör römorkundaki kadın hayatını kaybettiUŞAK (AA) - Uşak 'ın Banaz ilçesinde tırın çarptığı traktör römorkundaki kadın yaşamını yitirdi.Ankara - Uşak kara yolunda İbrahim Geçim yönetimindeki 63 PC 616 plakalı saman yüklü tır, Büyükoturak Kavşağı'nda karşıya geçmeye çalışan Aziz Çıtır idaresindeki 16 H 3017 plakalı traktörün römorkuna çarptı.Çarpışmanın etkisiyle traktörün römorkunda bulunan Hatice Çıtır (75) yola savruldu.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Hatice Çıtır'ın cenazesi, Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazada eşini kaybeden traktör sürücüsü Aziz Çıtır, büyük üzüntü yaşadı.

Polis Jandarma Cenaze Cenaze Aracı 

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