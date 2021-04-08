Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Uşak tekrar 'mavi'ye dönmek istiyor

Uşak tekrar 'mavi'ye dönmek istiyor

15 Temmuz şehitler meydanından görüntü

Şehit Sayılar Toplantı Polis Ekipleri Kabine Toplantısı 

-polis pankartlarından görüntü
-boş banka ve oturaklardan görüntü
-ismet paşa caddesinden görüntü
-vatandaşlardan görüntü
-röportaj
-denetimlerden görüntü

( UŞAK ) UŞAK

- Ege’nin mavi incisi olarak ülke gündemine gelen Uşak, son günlerde meydana gelen korona virüs artışları nedeniyle sarı renge döndü. Vaka sayılarının git gide arttığı Uşak’ta işlek cadde olarak bilinen caddeler boş kalırken, ekipler de yapılan çalışmaları arttırarak Uşak’ı tekrardan mavi renge bürümek istiyor. 1 Mart Pazartesi günü düzenlenen kabine toplantısının ardından Uşak, Ege ve Batı Bölgeleri’nin düşük riskli olarak mavi renge sahip tek il olduğu açıklanmıştı. Ülkenin gündemine “Ege’nin mavi incisi Uşak” olarak tanımlandırılan Uşak’a son günlerde nazar değdi. Yapılan son açıklamalarda ise Uşak’ta korona virüs vaka sayıları artarak önce sarı renge dönüştü, sonrasında da Uşak’ta korona virüs vaka sayılarının artmaya devam ettiği açıklandı. Bu açıklamaların ardından durumun ciddiyetini vatandaş ve ekipler tekrardan hatırladı. Uşak’ın en işlek caddesi olarak bilinen İsmet Paşa Caddesi’nde normale göre yoğunluk yaşanmadığı görülürken, önceki günlere göre de banka, postane ve oturakların da boş olduğu gözlemlendi. Vatandaşların yanı sıra, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı resmi ekipler de denetimleri sıkılaştırdı. Denetimler kapsamında cadde boyu ve ara sokaklarda bekçi ve polis ekiplerince sosyal mesafe, maske ve sigara denetimleri yapılırken ana artellerde de trafik ekiplerince kontroller yapıldı. Yapılan bu çalışmalar da “Uşak, tekrardan mavi renge bürünmek istiyor” dedirtti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement