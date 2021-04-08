Uşak tekrar 'mavi'ye dönmek istiyor

-polis pankartlarından görüntü

-boş banka ve oturaklardan görüntü

-ismet paşa caddesinden görüntü

-vatandaşlardan görüntü

-röportaj

-denetimlerden görüntü



( UŞAK ) UŞAK



- Ege’nin mavi incisi olarak ülke gündemine gelen Uşak, son günlerde meydana gelen korona virüs artışları nedeniyle sarı renge döndü. Vaka sayılarının git gide arttığı Uşak’ta işlek cadde olarak bilinen caddeler boş kalırken, ekipler de yapılan çalışmaları arttırarak Uşak’ı tekrardan mavi renge bürümek istiyor. 1 Mart Pazartesi günü düzenlenen kabine toplantısının ardından Uşak, Ege ve Batı Bölgeleri’nin düşük riskli olarak mavi renge sahip tek il olduğu açıklanmıştı. Ülkenin gündemine “Ege’nin mavi incisi Uşak” olarak tanımlandırılan Uşak’a son günlerde nazar değdi. Yapılan son açıklamalarda ise Uşak’ta korona virüs vaka sayıları artarak önce sarı renge dönüştü, sonrasında da Uşak’ta korona virüs vaka sayılarının artmaya devam ettiği açıklandı. Bu açıklamaların ardından durumun ciddiyetini vatandaş ve ekipler tekrardan hatırladı. Uşak’ın en işlek caddesi olarak bilinen İsmet Paşa Caddesi’nde normale göre yoğunluk yaşanmadığı görülürken, önceki günlere göre de banka, postane ve oturakların da boş olduğu gözlemlendi. Vatandaşların yanı sıra, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı resmi ekipler de denetimleri sıkılaştırdı. Denetimler kapsamında cadde boyu ve ara sokaklarda bekçi ve polis ekiplerince sosyal mesafe, maske ve sigara denetimleri yapılırken ana artellerde de trafik ekiplerince kontroller yapıldı. Yapılan bu çalışmalar da “Uşak, tekrardan mavi renge bürünmek istiyor” dedirtti.



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