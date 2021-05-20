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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Uşak'ta zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Uşak'ta zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Olay yerinden görüntü

Hastane Jandarma Trafik Kazası Dağıtım Şirketi Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden farklı açılarda görüntü
-Araçtan farklı açılarda görüntü
-Jandarma, itfaiye ekiplerinden görüntü
-Araç çekilirken görüntü
-Farklı açılarda detaylar

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak'ta 4 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasından 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, Uşak - Ankara karayolu üzerinde Derbent Kavşağı yakınlarında meydana geldi. H.B. idaresindeki 35 AAF 965 plakalı bir ilaç dağıtım şirketi aracı F.Y. idaresindeki 06 FY 7138 plakalı yol süpürme kamyonuna arkadan çarptı. Aynı istikamette seyir halinde olan İ.Y. kontrolündekin64 FN 556 plakalı otomobille K.A.U. idaresindeki 35 BKB 77 otomobille çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda, araçta sıkışan H.B. ile F.Y. sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan H.B.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
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