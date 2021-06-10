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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Uşak'ta yol tartışması silahlı kavgaya döndü: 3 yaralı

Uşak'ta yol tartışması silahlı kavgaya döndü: 3 yaralı

Olay yerinden görüntü

Hastane Çatışma Silahlı Kavga Akalan Polis Ekipleri 

-Olay yeri ekiplerinden görüntü
-Araçtan görüntü
-Aracın çekilmesinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( UŞAK )- Silahlı kavgada yaralı olarak kaçtı, tedavi için gittiği hastanede polislere yakalandı UŞAK

- Uşak'ta araç içerisinde çıkan yol tartışması silahlı kavgaya dönmesi neticesinde 3 kişi yararlandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay, Uşak - Ankara karayolu üzerinde Huzur Park yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 07 ALP 519 plakalı araç içerisindeki Erkan Ç. ve Şerif Y., 06 BEK 663 plakalı araç içeresindeki Ferhat Ç., ile Ramazan Ç., isimli şüphelilerin aralarında araç içerisinde yol tartışması çıktığı iddia edildi. Huzur park yakınlarına gelindiğinde sözlü tartışma yerini silahlı kavgaya bırakarak şüpheliler bir birleri ile çatıştı. Silahlı çatışma neticesinde Ferhat Ç. bacağından, Ramazan Ç'de omuzundan yaralanırken Erkan Ç'ye silahtan çıkan saçma isabet etmesiyle yaralandı. Olay sonrasında Erkan Ç. ve Şerif Y., olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçtı. İhbarlar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 şüpheli ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olay yerinden yaralı olarak kaçan Erkan Ç. yaralı olarak Şerif Y., ile tedaviye geldiği Banaz Devlet Hastanesi'nde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaralıların ise durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. Yetkililer tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (KK-SY-
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