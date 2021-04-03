Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Uşak’ta uyuşturucu satıcılarına ağır darbe: 19 gözaltı

Uşak’ta uyuşturucu satıcılarına ağır darbe: 19 gözaltı

Emniyet binasından drone görüntü

Uyuşturucu Ticareti Polis Memuru Uyuşturucu Operasyonu Metamfetamin Suç Örgütü 

-şahıslar emniyete girerken drone görüntüsü
-şahıslar gözaltına alınırken görüntü
-evlerde bulunan maddelerden görüntü
-evlere girişlerden görüntü
-köpekler arama yaparken görüntü

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak merkezli İzmir ve İstanbul illerini de kapsayan uyuşturucu operasyonunda 135 polis memuru 19 şahsı göz altına aldı. Operasyonda, baskın yapılan evlerden 710 gram metamfetamin, 117 uyuşturucu hap, 73 sentetik ecza hap, 26 gram esrar, 5 gram bonzai, 1 hassas terazi ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, içerisinde İzmir ve İstanbul illerini de kapsayan uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne operasyon düzenledi.
Yapılan operasyona 135 polis memuru katılırken 23 farklı adrese de baskın yapıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 19 şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı. Ayrıca adreslere yapılan baskında 710 gram metamfetamin, 117 uyuşturucu hap, 73 sentetik ecza hap, 26 gram esrar, 5 gram bonzai, 1 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 12 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların, emniyetteki işlemleri devam ediyor. (KK-MB-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement